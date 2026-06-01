Восемь пожарных спасали гараж от уничтожения огнем в Омской области

В Омской области огонь практически уничтожил гараж. 31 мая 2026 года в 08:28 поступило сообщение о пожаре в поселке Знаменка. На момент прибытия спасателей горела кровля хозяйственной постройки — гаража. Ситуацию осложнил сильный ветер.
Пожарные ликвидировали открытое горение за семь минут. Устанавливается причина возгорания. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области,
к 08:35 открытое горение было ликвидировано. В результате пожара повреждена и разобрана кровля гаража на площади 32 квадратных метра, закопчены стены внутри помещения по всей площади. Для тушения привлекались 8 сотрудников МЧС России и 2 единицы техники.
Специалисты устанавливают причину возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет.
За минувшие сутки сотрудники МЧС России реагировали на 18 пожаров в регионе. Четыре раза спасатели привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
В МЧС напоминают омичам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не оставлять без присмотра электроприборы, следить за исправностью электропроводки и не допускать курения в пожароопасных местах.
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