Восемь пожарных спасали гараж от уничтожения огнем в Омской области

В гараже находилась сельхозтехника. Фото: МЧС России по Омской области

В Омской области огонь практически уничтожил гараж. 31 мая 2026 года в 08:28 поступило сообщение о пожаре в поселке Знаменка. На момент прибытия спасателей горела кровля хозяйственной постройки — гаража. Ситуацию осложнил сильный ветер.

Пожарные ликвидировали открытое горение за семь минут. Устанавливается причина возгорания. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области,

к 08:35 открытое горение было ликвидировано. В результате пожара повреждена и разобрана кровля гаража на площади 32 квадратных метра, закопчены стены внутри помещения по всей площади. Для тушения привлекались 8 сотрудников МЧС России и 2 единицы техники.

Специалисты устанавливают причину возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет.

За минувшие сутки сотрудники МЧС России реагировали на 18 пожаров в регионе. Четыре раза спасатели привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

В МЧС напоминают омичам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не оставлять без присмотра электроприборы, следить за исправностью электропроводки и не допускать курения в пожароопасных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ребенок пострадал в ДТП во дворе на улице Крупской в Омске

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru