Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 3:25

Ребенок пострадал в ДТП во дворе на улице Крупской в Омске

Прокуратура города контролирует ход проверки после наезда на несовершеннолетнего
Екатерина КРАСНОВА
Место ДТП. Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Место ДТП. Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В Омске 31 мая произошло ДТП с несовершеннолетним. 31 мая 2026 года в обеденное время водитель автомобиля «Лада Гранта» 1967 года рождения двигался по междворовому проезду в районе дома № 9/1 по улице Крупской. Водитель допустил наезд на мальчика 2015 года рождения, который внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованного транспортного средства.

Пострадавший пешеход обратился за медицинской помощью. По заключению врачей, его здоровью причинен вред легкой степени тяжести, назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия уточняются.

Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех деталей случившегося. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям участников дорожного движения и соблюдение требований безопасности в жилой зоне.

Омичам стоит помнить о правилах поведения во дворах: водителям — снижать скорость и быть внимательнее к пешеходам, в том числе к детям, а родителям — напоминать ребятам об опасности внезапного выхода на дорогу из-за припаркованных машин. Соблюдение этих простых мер поможет предотвратить подобные инциденты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧП под грифом «секретно»: прокуратура вскрыла факты сокрытия аварии на станции Карбышево под Омском

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru