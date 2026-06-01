Из собранного сотрудниками омского водоканала на берегу Иртыша мусора вполне можно было бы собрать автомобиль

Фото: пресс-служба омского водоканала.

В Омске состоялась ежегодная акция группы компаний «Росводоканал» - «ЭКОволна РВК 3.0». Мероприятие традиционно прошло в формате экологического квеста и соревновательного сбора мусора. Проект объединил сотрудников, партнеров и жителей города в борьбе за чистые берега.

Участниками акции стали более 80 сотрудников водоканала, волонтеры, студенты. Партнер проекта – экосистема социального развития Добро.рф. На региональном уровне «ЭКОволну» поддержала экоблогер Оксана Мироненко.

Для проведения акции в этом году выбран участок прибрежной территории Иртыша в районе микрорайона «Прибрежный». Участники, разделившись на команды, за ограниченное время должны были собрать наибольшее количество мусора.

А затем уже по традиции нужно было изготовить из найденного мусора необычный артефакт, придумать ему уникальную легенду и представить результат. Лучше всех с этим справилась команда омского водоканала. Ее участникам почти удалось собрать из отходов целый автомобиль: среди прочего мусора нашлись четыре колеса с шинами, два бампера и прочие автомобильные детали.

Фото: пресс-служба омского водоканала.

«Задача акции Росводоканала «ЭКОволна», которая уже проходит в 14-ти городах страны, объединить усилия в борьбе за чистую и здоровую окружающую среду. Привить новому поколению такую потребность. И главную нашу артерию – Иртыш, из которого берем воду, мы тоже должны содержать в чистоте», - отметил генеральный директор омского водоканала Павел Козлов.

«ЭКОволна – не просто субботник, а настоящий экологический праздник, который объединяет, власть, бизнес, население. И достойный пример социально-ответственного бизнеса. Спасибо предприятию за активную позицию, вклад в благополучие региона», - резюмировал министр природных ресурсов и экологии Омской области Евгений Ковтун.

Общими усилиями за время акции было собрано и отправлено на сортировку и переработку 1,4 тонны мусора. Среди отходов оказались не только пластиковые и стеклянные бутылки, металлические банки и другой бытовой мусор, но и фрагмент теплицы, монитор от компьютера, микроволновка, а также корпус от телевизора.

Экологические акции - одно из направлений корпоративного волонтерства предприятия. Сотрудники компании участвуют в уборке берегов рек и озер, проводят экологические уроки и поддерживают городские инициативы по сохранению окружающей среды. Работа волонтеров водоканала созвучна целям экосистемы социального развития Добро.рф, которая объединяет добровольцев, благотворителей и социально ориентированные НКО по всей стране.

Для справки:

Проект «ЭКОВолна РВК» впервые был запущен в 2024 году в Оренбурге и охватил все города присутствия ГК «Росводоканал». Уникальный формат акции, сочетающий экологический квест и сбор мусора, направлен на очистку берегов водных объектов и формирование культуры ответственного потребления