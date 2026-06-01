Возврат НДФЛ и маркировка кофе: как изменится жизнь омичей с июня

С 1 июня 2026 года в Омской области вступают в силу ряд федеральных и региональных нововведений Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня 2026 года в Омской области вступают в силу ряд федеральных и региональных нововведений, в том числе меры поддержки семей и изменения в сфере контроля финансовых операций. Наиболее значимое новшество — возможность возврата части уплаченного НДФЛ для работающих родителей.

Подать заявление на ежегодную семейную выплату смогут граждане, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе до 23 лет при очном обучении. Основное условие — среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, что в Омской области составляет 23 142 рубля

Механика проста: в течение года НДФЛ удерживается по ставке 13%, а по итогам периода пересчитывается по ставке 6%, разница возвращается заявителю. Обратиться за выплатой можно с 1 июня по 1 октября 2026 года через портал госуслуг, МФЦ или клиентские службы

С 1 июня также повышается государственная пошлина за выделение телефонного номера — с 50 до 100 рублей. Это первое повышение за 12 лет, однако для абонентов изменения могут остаться незаметными, поскольку операторы связи закупают номера партиями заранее.

С 14 июня банки перейдут на ускоренный порядок блокировки счетов граждан и организаций, включенных в перечень Росфинмониторинга. Если ранее на процедуру отводился один рабочий день, то теперь средства замораживаются в течение суток, в том числе в выходные и праздничные дни. При этом сохраняется возможность оплачивать налоги, штрафы и иные обязательные платежи.

Расширяется система маркировки товаров в рамках проекта «Честный знак». С 1 июня производители и импортеры обязаны наносить уникальные коды на кофе, цикорий и их заменители. Также вводится поэкземплярный учёт икры осетровых и лососёвых рыб: в сопроводительных документах необходимо указывать код маркировки каждой банки. Для молочной продукции, соков и кормов для животных ужесточаются правила оборота — без соответствующих документов товар не допускается к реализации.

В сфере туризма начинают действовать два новых национальных стандарта, в том числе ГОСТ Р 72261-2025 «Туризм и сопутствующие услуги. Средства размещения туристов». Документы носят рекомендательный характер, однако отели, заявляющие о соответствии, должны обеспечить навигацию на английском и китайском языках, поддержку оплаты через UnionPay и WeChat Pay, а также учесть особенности питания иностранных гостей.

Омичам стоит заранее подготовить документы для оформления выплат и проверить актуальность контактных данных в государственных информационных системах. Своевременное обращение позволит получить положенные льготы без задержек. Контроль за исполнением новых норм осуществляют профильные ведомства, в том числе Социальный фонд по Омской области и управление Роспотребнадзора.

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