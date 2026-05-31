В Омской области ликвидировали крупный лесной пожар площадью 400 гектаров

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тарском районе Омской области полностью ликвидирован крупный лесной пожар. Как сообщает управление лесного хозяйства региона, возгорание произошло 27 мая в Васисском лесничестве. Причиной ЧП стал разряд молнии во время грозы.

За четыре дня огонь распространился на труднодоступной территории, охватив площадь в 400 гектаров. Для борьбы со стихией были мобилизованы силы из пяти соседних районов. На месте работали 60 специалистов, задействована тяжелая техника и авиация.

Из-за угрозы распространения огня часть местных жителей была экстренно эвакуирована. Для доставки людей в безопасные зоны использовались вертолеты и вездеходы. В настоящее время ситуация стабилизирована, проводится патрулирование территории для предотвращения повторного возгорания.

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