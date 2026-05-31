Пенсионерка в Омской области перевела мошенникам 2 миллиона рублей

Женщину запугали по известной схеме с финансированием терроризма Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области зафиксирован крупный случай телефонного мошенничества. 26 мая в полицию обратилась пенсионерка, которая стала жертвой злоумышленников, действовавших по отработанной схеме. Подробности рассказали в прокуратуре региона.

Неизвестные позвонили женщине и представились сотрудниками ФСБ и Центробанка. Злоумышленники убедили жертву, что ее банковские счета могут быть использованы для незаконного «финансирования Украины». Чтобы избежать проблем, якобы необходимо срочно перевести все сбережения на специальный «безопасный счет».

Поддавшись психологическому давлению, пожилая женщина сняла наличные и передала их курьерам-сообщникам мошенников через банкоматы. Сумма ущерба составила 2 млн рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-розыскные мероприятия по поиску преступников.

Это не единичный случай. С начала текущего года правоохранительные органы зарегистрировали 1419 хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Установленный ущерб по таким делам превысил 550 млн рублей.

Полицейские напоминают: понятие «безопасный счет» придумано мошенниками. Сотрудники банков, налоговой службы и силовых структур никогда не звонят клиентам с требованием перевести деньги или сообщить данные карт. Если вам поступают подобные предложения, следует немедленно прервать разговор и сообщить об инциденте в полицию по номеру 102 или 112.

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