Частные детсады Омска не смогли отсудить у региона 116 млн рублей субсидий

Решение суда пока не вступило в законную силу Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Омской области отказал частным детским садам в удовлетворении иска к региональному министерству образования. Организации требовали признать незаконным решение об отмене конкурса на предоставление субсидий, общая сумма которых составляла 116,2 млн рублей.

Конфликт возник из-за перераспределения бюджетных средств. Изначально в бюджете Омской области на 2025 год на поддержку частных школ и детсадов было заложено 222,2 млн рублей. В январе минобразования объявило отбор получателей грантов, однако уже в феврале власти изменили планы. Средства, предназначенные для частных дошкольных учреждений, были перенаправлены на организацию детского отдыха и оздоровления — новое приоритетное направление работы ведомства. При этом частные школы свои субсидии получили в полном объеме.

Представители детсадов пояснили в суде, что законодательство обязывает власти финансировать дошкольное образование в негосударственных учреждениях наравне с муниципальными. Истцы указывали на нарушение принципа равенства: школы поддержку получили, а детсады оказались в неравных условиях.

Минобразования настаивало на том, что субсидии носят стимулирующий, а не гарантированный характер. Их предоставление зависит от наличия лимитов бюджетных обязательств и может быть приостановлено. Суд согласился с этой позицией, постановив, что выделение денег не является безусловной обязанностью государства.

Решение суда пока не вступило в законную силу. У частных детсадов есть месяц на подачу апелляции. Если они не воспользуются этим правом, финансирование их деятельности в этом году так и не будет восстановлено за счет областного бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэрия Омска заказала светящиеся в темноте пледы для почетных граждан города

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru