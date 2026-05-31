Мэрия Омска заказала светящиеся в темноте пледы для почетных граждан города

Каждый плед обойдется бюджету примерно в 2,7 тыс. рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Омска объявила закупку на изготовление партии пледов, которые планируется вручить почетным гражданам города — участникам Великой Отечественной войны. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, мэрия готова потратить на эти цели 66,3 тыс. рублей. За эту сумму поставщик должен изготовить и доставить 25 изделий. Требования к качеству достаточно строгие: пледы должны быть выполнены из 100-процентного полиэстера плотностью не менее 280 г/м². Размеры изделия составляют от 191 до 200 см в длину и от 141 до 150 см в ширину.

Необычной деталью стало требование к дизайну: основной цвет пледа — белый, но на нем обязательно должны присутствовать элементы, светящиеся в темноте. Каждое изделие необходимо упаковать в индивидуальный полиэтиленовый пакет.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 5 июня. На производство и поставку подарков отводится чуть больше месяца. Учитывая стоимость партии, цена одного пледа составляет около 2,7 тыс. рублей. Вручение презентов запланировано на торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города.

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