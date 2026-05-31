Омские храмы приглашают верующих на праздничные службы в честь Дня Святой Троицы

Икона Святой Троицы перед началом патриаршего служения в Москве (4 июня 2023 года) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 31 мая, православные христиане отметят один из двенадцати главных церковных праздников — Пятидесятницу. В этот день верующие вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов, которое произошло на 50-й день после Воскресения Христова.

Торжественные богослужения пройдут во всех действующих храмах Омска и области. Божественную литургию возглавят настоятели приходов. Особое внимание в проповедях будет уделено значению единства Церкви и роли Святого Духа в жизни каждого христианина.

По традиции в день праздника храмы украшают свежей зеленью, ветвями березы и цветами. Это символизирует обновление жизни и расцвет духовных сил. После литургии во многих приходах состоятся вечерние службы с чтением коленопреклоненных молитв, которые совершаются только в этот день.

Верующим рекомендуется подготовиться к празднику заранее: исповедаться и причаститься. Также в дни Пятидесятницы принято посещать родственников, помогать нуждающимся и избегать тяжелых физических работ.

Православная церковь призывает омичей разделить радость праздника вместе с близкими и обратиться к вере в этот особый день. Посещение храма станет возможностью для духовного очищения и обретения внутреннего покоя.

