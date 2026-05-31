Строительство Красногорского гидроузла под Омском завершат по поручению Путина

Красногорский гидроузел должны закончить до 2028 года Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске прошло совещание по вопросу завершения строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на Иртыше. Мероприятие провел помощник председателя правительства РФ Муслим Хучиев. Участники обсудили выполнение поручений президента и определили дальнейшие шаги для сдачи стратегически важного объекта.

Рабочая группа, в которую вошли представители аппарата правительства, федеральных ведомств и профильных организаций, осмотрела стройплощадку и оценила текущее состояние работ. По итогам обследования принято решение о подготовке детальной дорожной карты, которая позволит устранить имеющиеся проблемы и завершить строительство в срок.

«Строительство гидроузла — важный элемент комплексного развития Омской области. Мы должны обеспечить четкое выполнение поручений президента и правительства РФ, чтобы объект был введен в эксплуатацию в установленные сроки и полностью выполнял свои функции», — заявила заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

Реализация проекта имеет ключевое значение для региона. Запуск гидроузла обеспечит надежное водоснабжение населенных пунктов, улучшит условия судоходства на Иртыше и создаст базу для развития промышленного и сельскохозяйственного потенциала области. Контроль за ходом работ останется на федеральном уровне.

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