Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2026 14:55

Главе СКР доложат о невыдаче жилья омской сироте после жалобы в соцсети

Девушка не может получить квартиру, несмотря на решение суда
Анна Ковалёва

Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

29 мая омское СУ СКР сообщило о поручении главы ведомства доложить о жилищной проблеме девушки-сироты. Местная жительница обратилась в ведомство в соцсети.

Омичке не выдают положенную квартиру, хотя уже было вынесено соответствующее решение суда. Уполномоченные органы не принимают мер к решению проблемы. По данному факту возбудили уголовное дело. Руководство регионального управления следкома доложит Александру Бастрыкину о ходе разбирательств.

Ранее мы писали, что в Омске многодетный отец добивается жилья 16 лет, о расследовании доложат в центральный аппарат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бастрыкин потребовал доклад о нападении на омского фельдшера

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru