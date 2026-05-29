Главе СКР доложат о невыдаче жилья омской сироте после жалобы в соцсети

Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

29 мая омское СУ СКР сообщило о поручении главы ведомства доложить о жилищной проблеме девушки-сироты. Местная жительница обратилась в ведомство в соцсети.

Омичке не выдают положенную квартиру, хотя уже было вынесено соответствующее решение суда. Уполномоченные органы не принимают мер к решению проблемы. По данному факту возбудили уголовное дело. Руководство регионального управления следкома доложит Александру Бастрыкину о ходе разбирательств.

Ранее мы писали, что в Омске многодетный отец добивается жилья 16 лет, о расследовании доложат в центральный аппарат.

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