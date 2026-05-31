В Калачинске полностью выгорело заброшенное здание

На тушение пожара прибыли три единицы техники и десять сотрудников МЧС. Фото: МЧС России по Омской области

Утром 30 мая в городе Калачинск Омской области произошел пожар в нежилом строении. Сообщение о возгорании поступило в дежурную службу в 06:18. Об этом рассказали сегодня в МЧС России по Омской области.

К моменту прибытия первых расчетов огнеборцев здание горело открытым пламенем по всей площади. На ликвидацию огня у спасателей ушло чуть более 20 минут — в 06:39 открытое горение было остановлено. Для тушения привлекались 10 сотрудников МЧС России и три единицы специальной техники.

Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время дознаватели устанавливают причину произошедшего. Рассматриваются различные версии, включая неосторожное обращение с огнем или поджог.

Спасатели напоминают об опасности заброшенных зданий: они часто становятся объектами для несанкционированных свалок или местом игр детей, что может привести к трагедии.

Всего за сутки было зарегистрировано 10 пожаров. Для ликвидации ДТП спасатели привлекались 5 раз.

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