В больницу с многочисленным травмами попали юный омский мотоциклист и его пассажир

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Омская полиция сообщила о серьезном ДТП с участием мотоцикла, в котором пострадали юные омичи. 17-летний водитель кроссового байка и его 15-летний пассажир оказались, по итогу лихой поездки, на больничной койке с многочисленными травмами.

Серьезное ДТП, в котором пострадали школьники, произошло 29 мая, в районе дома № 17-А по улице Петра Осминина. Сотрудниками автоинспекции установлено, что виновником аварии стал 17-летний водитель кроссового байка. Юноша, за спиной которого находился 15-летний пассажир, не справился с управлением своего мотоцикла. На большой скорости он выехал за пределы проезжей части и врезался в автомобиль «Тойота», стоящий на специализированной парковке. Удар был такой силы, что оба школьника — водитель мотоцикла и его пассажир — были увезены каретой скорой помощи в медицинское учреждение.

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