«Лекарств нет — платите сами?»: Суд встал на сторону семьи омского ребенка-инвалида

Семья мальчика, отец которого участвует в СВО, вынуждена была покупать препараты за свой счет из-за перебоев с поставками Фото: Елизавета ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского административного округа города Омска через суд добилась выплаты компенсации семье ребенка-инвалида. Надзорное ведомство защитило права несовершеннолетнего, страдающего редким орфанным заболеванием и нуждающегося в постоянном приеме дорогостоящих медикаментов.

Установлено, что в течение 2025 года мальчик не обеспечивался жизненно важными препаратами в установленные законом сроки. В отдельных случаях ожидание лекарств превышало три месяца, что приводило к прерыванию курса лечения. Родителям, в том числе матери ребенка, приходилось приобретать необходимые средства за собственный счет. Отец семейства в настоящее время принимает участие в специальной военной операции.

Проверка показала, что министерство здравоохранения Омской области не принимало достаточных мер по своевременному планированию закупок и выделению бюджетных средств. Ведомство не обеспечило подведомственные учреждения необходимыми препаратами, что нарушило право ребенка на бесплатную медицинскую помощь.

Для восстановления нарушенных прав прокуратура направила в суд исковое заявление к региональному минздраву. Истец потребовал возместить расходы на самостоятельную покупку лекарств, а также компенсировать моральный вред, причиненный длительным отсутствием лечения.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. С министерства здравоохранения Омской области взыскана сумма материального ущерба и компенсация морального вреда.

Специалисты напоминают: пациенты с орфанными заболеваниями имеют право на бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей. Задержки в выдаче препаратов недопустимы, так как могут привести к ухудшению состояния здоровья. При возникновении подобных ситуаций граждане могут обращаться в прокуратуру для защиты своих законных интересов.

