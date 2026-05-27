С туроператора взыскали 340 тысяч рублей за сорванный перелет беременной омички

При покупке билета мужа путешественницы не предупредили об ограничениях Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Омский областной суд рассмотрел апелляцию по иску местного жителя к агентству «Алекс-Тур» и ООО «Кристал Бэй Евразия». Причина обращения — отказ в перевозке беременной супруги мужчины на рейсе авиакомпании «ВьетДжетЭйр» в Астану. Об этом рассказали 27 мая в пресс-службе судов региона.

Омич заключил с туроператором договор на поездку во Вьетнам с 24 сентября по 4 октября 2025 года и заплатил 119 854 рубля. 24 сентября в аэропорту Астаны жену сибиряка не пустили на борт из-за беременности сроком 32 недели. Это противоречило внутренним правилам перевозчика. Путешествие сорвалась.

Досудебные претензии остались без ответа, и только в конце декабря 2025 года мужчина получил обратно 16 844 рубля. Было установлено, что ни турагент, ни туроператор не сообщили истцу о правилах «ВьетДжетЭйр» для женщин, ожидающих рождения ребенка. Памятка содержала лишь общие советы вроде «следите за вещами», а многостраничный документ клиенту не вручили — это подтвердила менеджер агентства.

Ни российское законодательство, ни международные конвенции не запрещают перелеты беременных, поэтому о любых дополнительных ограничениях должны были уведомить туриста заранее. Нарушение закона «О защите прав потребителей» дало право омичу отказаться от договора и требовать возмещения.

Суд возложил ответственность на оператора «Кристал Бэй Евразия», а турагента признали ненадлежащим ответчиком. Взысканная сумма, более 340 тысяч рублей, включила не только стоимость тура, но и неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

Облсуд оставил решение районной инстанции без изменений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омске автовладелец взыскал более миллиона рублей после ДТП из-за колеи

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru