В Омской области аномально рано появились первые грибы подберезовики

Крепкий подберезовик омичка нашла у себя на даче. Фото: паблик «Грибники Омска и Омской области» vk.com/omskmushroom

На территории Омской области появились первые подберезовики. Об аномально раннем появлении летних грибов сообщается в паблике «Грибники Омска и Омской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Марьяновский район, СНТ Заозерное-2, прямо на садовом участке вылез обабок! По лесу некогда было бегать, но уже грибное настроение поднимается», — говорится в сообщении омички с ником Anna.

Также фотографией подберезовика поделился омич по имени Андрей, правда он не указал, где был найден гриб. Еще одна омичка с ником «Тина» написала, что нашла три дня назад первый подберезовик в лесном массиве Павлоградского района. Такое раннее появление в регионе летних грибов бывалые специалисты «тихой охоты» объяснили обильными дождями и теплой погодой.

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