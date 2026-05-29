В Омской области нашли загадочный скелет в странной для Средневековья позе

Фото: музей-заповедник «Старина Сибирская»

В Большереченском районе археологи музея-заповедника «Старина Сибирская» обнаружили останки человека в позе, не имеющей аналогов в Западной Сибири. Раскопки курганного могильника «Старокарасук-22» проходили с 14 по 25 мая 2026 года. Ученые уже окрестили находку уникальной.

Скелет лежал на спине, а его руки были заведены за голову. По словам кандидатов исторических наук Сергея Татаурова и Константина Тихомирова, ничего подобного в составе археологических памятников на территории Западной Сибири ранее не встречалось. При этом могила оказалась пуста: ни привычного инвентаря, ни ритуальных даров — лишь фрагмент лошадиного черепа в насыпи. Что это — неизвестный обряд, следствие насилия или особый статус умершего? Пока без ответа.

Курган внешне выглядел нетронутым, но грабители могли уничтожить все ценное. Раскопки велись силами отдела культурного наследия музея и волонтерского отряда «Всем копать!».

Предварительная датировка памятника — Средневековье, но точная культура не установлена. Поэтому ученые решили исследовать еще один курган. Продолжение раскопок следует.

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