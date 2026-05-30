По 200 тысяч каждому: омичи назвали нужную сумму для идеального недельного отпуска

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

На идеальный недельный отпуск в 2026 году, по мнению омичей, необходимо 200 тысяч рублей на человека. Такую цифру жители Омска назвали в ходе опроса, проведенного порталом SuperJob среди экономически активных горожан.

Финансовые мечты омичей об идеальном отпуске, на который бы омичи хотели потратить из расчета 200 тысяч рублей на человека, значительно превышают реалии — максимальная средняя сумма, запланированная на недельный отдых жителями Омска в 2026 году, составляет всего 59 тысяч рублей на человека. При этом, еще 18% респондентов сообщили, что денег на отпуск в этом году у них просто нет.

Среди других городов-миллионников по величине реального отпускного бюджета лидирует Москва — 77 тысяч рублей на человека на неделю, на втором месте — Казань (71 тысяча рублей), на третьем — Екатеринбург (69 тысяч рублей). При этом 28% москвичей жалуются, что денег на отпуск у них нет — это самый высокий процент среди представителей экономически активного населения мегаполисов. Также Москва и Казань оказались в лидерах и по величине запросов к стоимости отпуска мечты: 229 и 227 тысяч рублей на неделю соответственно. В топ-3 вошел и Красноярск: его жителям, чтобы идеально отдохнуть от работы, нужно 220 тысяч рублей на неделю.

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