Не пытайся покинуть: из Омска не выпустили жителя Казахстана с красной рыбой

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Без ожидаемой деликатесной продукции остались покупатели в Астане — жителя Республики Казахстан, который без документов пытался вывезти из Омска 70 килограмм красной рыбы, не выпустили с территории Российской Федерации.

29 мая, на таможенном пункте «Исилькульский», был задержан житель Республики Казахстан, пытавшийся покинуть Омск с семьюдесятью килограммами красной рыбы. Деликатес он намеривался отвезти покупателям в город Астану. При проведении проверки автомобиля казахстанца, специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области совместно с мобильной группой Омской таможни, было выявлено нарушение: данная партия рыбной продукции не имела обязательный сертификат, подтверждающий ее ветеринарно-санитарную безопасность. Транспортное средство гражданина Казахстана возвращено к месту погрузки рыбного деликатеса, а перевозчик привлечен к административной ответственности.

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