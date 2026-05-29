Житель Омска возмутился из-за порчи тротуара грузовиками интернет-магазина

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В паблике омского активиста Вячеслава Ходарина «Омский дозор» во «ВКонтакте» вышел пост с негодованием жителя города из-за порчи тротуара грузовиками. Он рассказал, что претензии у него к ПВЗ интернет-магазина Lamoda.

«Красный путь, 22. Каждый день разгрузка товара. Заезжают прямо на новый только что отремонтированный тротуар. Продавливают плиту, а потом сами удивляемся, почему у нас в таком состоянии тротуары и дороги», — написал он.

Омич апеллировал в посте к разным органам власти, но интересно, что по самой теме в комментариях эти органы власти ему не ответили, принять меры не обещали. Там же один из рядовых пользователей сети в ответ посетовал, что закон тут ничем не нарушают.

Ранее мы писали, что глава СКР потребовал доклад по делу о разрушенной дороге в Ростовке.

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