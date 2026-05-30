В Омской области серьезно пострадал в аварии 12-летний школьник

Фото: официальный канал прокуратуры Омской области в мессенджере МАХ

В Омской области серьезно пострадал в автомобильном происшествии 12-летний школьник. Управляя электровелосипедом, подросток столкнулся с автомобилем и попал в больницу.

Прокуратура Павлоградского района взяла на контроль обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок. Происшествие произошло 29 мая. Следователи установили, около 12 часов 15 минут, 12-летний школьник, управляя электровелосипедом, столкнулся на одной из улиц поселка с автомобилем «Тойота», которым управлял 53-летний мужчина. Травмы, полученные ребенком в ДТП, были настолько серьезными, что возникла необходимость доставить мальчика в медицинское учреждение.

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