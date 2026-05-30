В омских соцсетях сообщают о жутком пожаре, случившемся в городе Калачинск

Пожар с якобы серьезно пострадавшими четырьмя детьми пока никак не прокомментировали в региональном МЧС.

Информация о жутком пожаре, полностью уничтожившем частный жилой дом в городе Калачинск, появилась вечером 29 мая в паблике «ЧП Омск». По сообщению паблика, в пожаре пострадали пять человек. В омском МЧС пока никак не прокомментировали это серьезное происшествие.

Жуткие кадры сгоревшего частного дома появились 29 мая в паблике «ЧП Омск». Фото: страница паблика «ВКонтакте» vk.com/chp55

«В Калачинске пять человек пострадали при утреннем пожаре в жилом доме. Инцидент произошел 28 мая, в районе пяти часов утра. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в распределительном щитке, спровоцированное резким скачком напряжения в электросети. В результате происшествия травмы и ожоги получили женщина и четверо несовершеннолетних детей. И это уже не первый случай возгорания из-за перепадов напряжения в данном районе», — говорится в сообщении паблика «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор сообщения утверждает, что огонь полностью уничтожил имущество и документы пострадавших. Также в посте размещены несколько фотографий, подтверждающих серьезный масштаб произошедшего пожара. При этом стоит отметить, что в официальных каналах Главного управления МЧС России по Омской области, информация о данном происшествии с пострадавшими детьми, на момент публикации новости отсутствовала.

Значительный лесной пожар в Омской области пытаются потушить с помощью авиации

Почта: egenia.demina@phkp.ru