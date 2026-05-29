Значительный лесной пожар в Омской области пытаются потушить с помощью авиации

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тревожное сообщение поступило от Главного управления лесного хозяйства Омской области. Значительный пожар, возникший из-за грозы, случился на труднодоступной территории Тарского района. К тушению привлечена специализированная авиация.

В Тарском районе, на труднодоступной территории Васисского лесничества, из-за грозы возник масштабный лесной пожар. Огненное бедствие настолько велико, что на данный момент две бригады омского пожарного авиаотделения не справляются с тушением. Им на помощь отправлены: 14 человек на двух танкетках из села Васисс, а также 14 человек — на двух тягача, двух тралах и двух танкетках — из Усть-Ишимского и Тевризского лесхозов. Также в данный момент принято решение, что с помощью вертолета, в ближайшие часы, дополнительно на пожар будут доставлены 7 бойцов Омского и 14 бойцов Крутинского авиаотделений.

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