Спасатели вывели из задымленного дома 15 человек в Омске на Фугенфирова

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей дома на улице Фугенфирова. Фото: МЧС России по Омской области

В Омске горела многоэтажка на улице Фугенфирова. Инцидент произошел днем 28 мая. Сигнал о задымлении в многоквартирном доме поступил в службу спасения в 15:28. Подробности рассказали в МЧС региона.

К моменту прибытия первых расчетов из окна квартиры на первом этаже шел дым, а лестничная клетка и подъезд были сильно заполнены продуктами горения.

Сотрудники МЧС России оперативно организовали эвакуацию жильцов. Благодаря действиям звеньев газодымозащитной службы из опасной зоны вывели 15 человек, среди которых оказалось пять детей. Никто из пострадавших не обратился за медицинской помощью.

Для ликвидации огня были задействованы 16 сотрудников пожарно-спасательных частей и четыре единицы специальной техники. Открытое горение удалось потушить уже в 15:41. В результате пожара огнем повреждены вещи домашнего обихода на кухне на площади три квадратных метра.

В настоящее время дознаватели МЧС России работают на месте происшествия и устанавливают причину возникновения огня.

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