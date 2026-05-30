Во время вчерашнего пожара полностью выгорела кухня квартиры в омской пятиэтажке

Фото: официальный канал Главного управления МЧС России по Омской области

Вчера, в городке Нефтяников произошел серьезный пожар в квартире на пятом этаже. Из дома самостоятельно эвакуировались двенадцать человек, в числе них — трое детей. Пожар на кухне был такой силы, что она практически полностью выгорела.

По сообщению омских спасателей, в городке Нефтяников случился серьезный пожар в жилом доме. Происшествие зарегистрировано дежурным сотрудником МЧС 29 мая, в 22 часа. Огонь бушевал на кухне квартиры, расположенной на пятом этаже в доме по проспекту Мира. До прибытия пожарных, самостоятельно из соседних квартир эвакуировались двенадцать человек, в числе них — три ребенка. В результате пожара повреждены вещи домашнего обихода и отделка. Судя по фотографии, опубликованной на сайте омского МЧС, эпицентром огненного происшествия стала кухня. В данный момент дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

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