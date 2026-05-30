«Это ФСБ звонит!»: мошенники стали обманывать омичей без выдуманных прелюдий

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

О новой, упрощенной тактике телефонных мошенников, сообщили в омской полиции. Киберпреступники теперь не разыгрывают «спектакли» про необходимость замены домофона или устаревшей сим-карты, чтобы получить смс от жертвы. Омичам сразу звонят «сотрудники» ФСБ, сообщая о необходимости перевести деньги на «безопасный счет».

«Здравствуйте! Это ФСБ звонит!» — примерно так начался диалог 53-летней жительницы Центрального округа с неизвестным, позвонившим ей на телефон. Обстоятельный «правоохранитель» сумел убедить омичку в том, что на ее банковском счете происходит подозрительная активность. Далее последовала «единственная рекомендация по спасению денег»: женщина должна была срочно перевести все свои сбережения на «безопасный счет». После того, как 490 000 рублей перекочевали в карманы мошенников, они перестали отвечать на звонки омички. Только в этот момент она поняла, что стала жертвой киберпреступников, и пошла писать заявление в полицию.

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