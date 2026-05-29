В Омске проверят подвалы домов: их будут использовать как укрытия

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мэрии прошло совещание по готовности подвальных помещений, которые могут использоваться как укрытия. Участвовали прокуроры, жилищная инспекция, МЧС и управляющие компании. Главная задача — оценить техсостояние подвалов и усилить разъяснительную работу с жителями.

Как сообщили в департаменте общественной безопасности, УК и ТСЖ обязаны содержать эти помещения за счет платы собственников за ремонт и содержание общего имущества. Администрациям округов поручено постоянно мониторить нарушения. Захламленность, неисправные инженерные системы, перебои с электричеством, отсутствие аварийных ламп и неработающая вентиляция недопустимы. Данные о недобросовестных УК передадут в жилинспекцию и прокуратуру для штрафов.

Как подчеркнул замдиректора департамента общественной безопасности Антон Киселев, безопасность горожан — абсолютный приоритет. Теперь в Омске вводят ежемесячные обязательные учения по гражданской обороне. Первая тренировка по эвакуации прошла в микрорайоне «Модерн» Советского округа.

«Регулярные тренировки — единственный способ отработать алгоритмы до автоматизма. Учения пройдут во всех районах города с проверкой систем оповещения и взаимодействия всех служб», — пояснил Киселев.

Информацию о ближайшем укрытии можно найти на стендах в подъездах (их обязаны разместить УК), а также в администрации округа или в управляющей компании. Кроме того, в мэрии работает виртуальный учебно-консультационный пункт по ГО и ЧС.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске завели уголовное дело по факту безвестного исчезновения пары на сапах

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