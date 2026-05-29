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НовостиОбщество29 мая 2026 7:27

Среднестатистическому жителю Омска для счастья нужна 251 тысяча рублей в месяц

Эта сумма немного меньше потребности среднестатистического жителя страны — россиянину для полного блаженства нужно 273 тысячи рублей
Вадим Андреев

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В ходе опроса россиян, проведенного порталом по поиску работы SuperJob, среднестатистическому жителю страны необходимо для полного счастья 273 тысячи рублей в месяц. Непосредственно у омичей запрос ниже — их сделает счастливыми сумма в размере 251 тысяча рублей в месяц.

Омичам для счастья нужно в среднем в 251 тысяча рублей в месяц. Год назад, в июле 2025 года, жители города называли «счастливую сумму» в размере 235 тысяч рублей, а в сентябре 2024 года — 225 тысяч рублей. Не стал сюрпризом для аналитиков тот факт, что омские мужчины более требовательны в финансовом плане к категории «счастье» — им ежемесячно нужно 309 тысяч рублей, а вот омичкам достаточно для прекрасного настроения всего 220 тысяч рублей в месяц. Также в ходе опроса омичей выяснилось, что запросы растут с возрастом — если омская молодежь до 24 лет называет сумму в 220 тысяч рублей, то респонденты 45 лет и старше — уже 285 тысяч.

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