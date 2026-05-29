Более 7,4 млн рублей выиграл в лотерею счастливчик, проживающий в Омской области

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

27 мая 2026 года, в тираже государственной лотереи «Рапидо Драйв» был разыгран суперприз в размере 7 492 384 рубля. В пресс-службе государственной лотереи сообщили сегодня, 29 мая, что удачливый игрок купил счастливый билет на территории Омской области.

Проживающий на территории Омской области житель выиграл более 7,4 млн рублей в тираже государственной лотереи «Рапидо Драйв». По правилам этой лотереи, чтобы выиграть суперприз, необходимо было угадать все 8 чисел в первом поле билета и 1 число — во втором. Участника из Омской области к победе привели числа 5, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 20, отмеченные в первом поле билета, и число 3 — во втором. В пресс-службе распространителя лотереи сообщили, что новоявленный еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. На данный момент известно лишь, что счастливчик купил билет за 200 рублей на сайте распространителя.

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