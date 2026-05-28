За фиктивные фирмы и миллионные переводы за границу 15 омичей пошли под суд

Подельники вывели зарубеж 162 млн рублей

Омская транспортная прокуратура завершила расследование громкого дела о теневых финансовых потоках за рубеж. Перед судом предстанут 15 жителей Омской области, которых обвиняют в создании фирм-пустышек и незаконной переправке за границу более 162 миллионов рублей.

Подробности сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По версии следствия, противоправная схема действовала на протяжении трех лет — с 2019 по 2022 год. Все это время группа сообщников регистрировала на территории России юридические лица, оформляя их на номинальных директоров. Реальные же учредители оставались в тени. «Фирмы-однодневки» не вели реальной хозяйственной деятельности и были нужны только для проведения сомнительных транзакций.

Следствие считает, что трое из фигурантов дела, используя эти липовые компании, организовали перечисление крупных сумм на банковские счета зарубежных контрагентов. В официальных платежных документах они указывали ложные причины: якобы оплата поставок товаров или оказание услуг. Однако никаких товаров и услуг на самом деле не было — это было лишь прикрытием.

Чтобы обмануть банки, которые по закону являются агентами валютного контроля, обвиняемые предоставляли в кредитные учреждения фиктивные контракты и искаженные сведения о целях переводов. В общей сложности за границу удалось вывести свыше 162 миллионов рублей — сумма признана особо крупным размером.

В зависимости от роли каждого участникам инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: «Совершение валютных операций по переводу рублей на счета нерезидентов организованной группой в особо крупном размере и незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело уже направлено в Куйбышевский районный суд Омска, где будет рассмотрено по существу. Теперь судьям предстоит выяснить все обстоятельства этой многоходовой финансовой схемы и определить меру наказания для каждого из пятнадцати фигурантов.

