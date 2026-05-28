Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 мая 2026 10:00

За фиктивные фирмы и миллионные переводы за границу 15 омичей пошли под суд

Расследование уголовного дела завершила Омская транспортная прокуратура
Евгения ДЕМИНА
Подельники вывели зарубеж 162 млн рублей

Подельники вывели зарубеж 162 млн рублей

Омская транспортная прокуратура завершила расследование громкого дела о теневых финансовых потоках за рубеж. Перед судом предстанут 15 жителей Омской области, которых обвиняют в создании фирм-пустышек и незаконной переправке за границу более 162 миллионов рублей.

Подробности сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По версии следствия, противоправная схема действовала на протяжении трех лет — с 2019 по 2022 год. Все это время группа сообщников регистрировала на территории России юридические лица, оформляя их на номинальных директоров. Реальные же учредители оставались в тени. «Фирмы-однодневки» не вели реальной хозяйственной деятельности и были нужны только для проведения сомнительных транзакций.

Следствие считает, что трое из фигурантов дела, используя эти липовые компании, организовали перечисление крупных сумм на банковские счета зарубежных контрагентов. В официальных платежных документах они указывали ложные причины: якобы оплата поставок товаров или оказание услуг. Однако никаких товаров и услуг на самом деле не было — это было лишь прикрытием.

Чтобы обмануть банки, которые по закону являются агентами валютного контроля, обвиняемые предоставляли в кредитные учреждения фиктивные контракты и искаженные сведения о целях переводов. В общей сложности за границу удалось вывести свыше 162 миллионов рублей — сумма признана особо крупным размером.

В зависимости от роли каждого участникам инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: «Совершение валютных операций по переводу рублей на счета нерезидентов организованной группой в особо крупном размере и незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело уже направлено в Куйбышевский районный суд Омска, где будет рассмотрено по существу. Теперь судьям предстоит выяснить все обстоятельства этой многоходовой финансовой схемы и определить меру наказания для каждого из пятнадцати фигурантов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Взяли сапы и пропали: в Омске разыскивают молодую пару

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru