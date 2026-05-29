В Омской области задержали рэкетира, вымогавшего деньги у сельского бизнесмена

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Черлакском районе сотрудниками УФСБ России по Омской области был пойман вымогатель, третировавший 25-летнего владельца местного таксопарка. Избитый и запуганный бизнесмен передал рэкетиру 200 тысяч рублей, но тот не прекратил шантажа.
Ранее судимый 36-летний Черлакского района решил заняться рэкетом в стиле 90-х годов прошлого столетия. Наметив жертву — 25-летнего владельца местного таксопарка — вымогатель устроил ему нелегкую жизнь. Он запугивал предпринимателя распространением ложных сведений о его причастности к распространению запрещенных веществ, а также избивал бизнесмена, требуя от него денег. Потерпевший выплатил выставленную ему рэкетиром сумму — 200 тысяч рублей, но вымогатель тут же потребовал от него еще 100 тысяч рублей. Лишь после этого предприниматель обратился в правоохранительные органы. После передачи денег черлакский рэкетир был задержан. Следователем отдела МВД России по Черлакскому району по оперативным материалам УФСБ России по Омской области возбуждено уголовное дело.
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