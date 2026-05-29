Областной суд оставил в силе приговор омичке, обманувшей сирот

59-летняя женщина входила в доверие к сиротам под видом помощи и опустошала их банковские счета Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Омский областной суд оставил без изменения приговор в отношении 59-летней жительницы Омска, признанной виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Апелляционная инстанция подтвердила законность решения Куйбышевского районного суда.

Следствием установлено, что с 2017 по 2023 год женщина систематически совершала преступления против воспитанников детских домов. Она знакомилась с молодыми людьми, получившими жилье и социальные выплаты после выпуска из учреждений для сирот. Под предлогом оказания помощи и поддержки злоумышленница входила в доверие к жертвам, после чего получала доступ к их банковским картам и счетам.

Используя украденные реквизиты, омичка переводила деньги на свои нужды. В результате ее действий шестеро выпускников детдомов лишились в общей сложности около 13 миллионов рублей. Эти средства были предназначены для старта самостоятельной жизни, покупки жилья и обучения.

Суд первой инстанции назначил подсудимой наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба. Защита попыталась обжаловать вердикт, однако судебная коллегия по уголовным делам областного суда не нашла оснований для смягчения приговора.

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