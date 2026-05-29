Молодую омичку будут судить в Исилькуле за найденную у нее крупную партию наркотика

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Исилькульский городской суд Омской области поступило уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Омска. Молодая омичка занималась продажей наркотиков и теперь большую часть своей дальнейшей жизни она проведет в тюрьме.

Лишь месяц «проработала» 19-летняя омичка, устроившись продавцом в нелегальный «интернет-магазин», торгующий наркотиками. С ноября 2025 года девушка занималась тем, что получала от «руководства» крупные партии наркотиков, фасовала их у себя дома на более мелкие партии, а потом размещала их на территории Омска и Омской области. Ее «бизнес» был прерван уже в декабре того же года сотрудниками УНК УМВД России по Омской области. Омичку поймали в городе Исилькуль. В ее автомобиле правоохранители нашли наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой около 100 грамм. Теперь Исилькульским городским судом решается вопрос о назначении судебного заседания — по статье ст. 228.1 ч. 4, молодую омичку ждет до 20 лет тюремного заключения.

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