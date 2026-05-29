На 3,5 года осужден омич, «рассчитавшийся» с таксистом за проезд ударом ножа в живот

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На 3,5 года отправился за поножовщину в колонию строгого режима ранее судимый житель Тары. Мужчина воспользовался услугой такси, а вместо положенной оплаты, воткнул нож в живот водителя.

Происшествие, едва не закончившееся убийством, произошло в городе Тара в ноябре 2025 года. Ранее судимый 45-летний местный житель заказал такси, а когда приехал на вызванном автомобиле в нужное место, решил не оплачивать проезд. В ходе возникшего по этому поводу конфликта с водителем такси, бывший уголовник ударил его ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью. Тарская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по данному уголовному делу. И несмотря на то обстоятельство, что обвиняемый признал вину и выплатил потерпевшему 100 тысяч рублей в качестве компенсации, суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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