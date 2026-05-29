Хоценко распорядился о выделении 4,8 млн рублей на ремонт лагерей и оздоровление

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял решение о выделении дополнительных средств из областного бюджета на поддержку летней оздоровительной кампании. Финансирование направлено на подготовку инфраструктуры муниципальных лагерей и приобретение путевок для детей.

Сумма в размере 4,8 миллиона рублей позволит провести необходимые ремонтные работы в стационарных учреждениях. В частности, средства будут направлены на обновление детского оздоровительного лагеря «Тайга» в Большеуковском районе. Это обеспечит готовность объекта к летнему сезону и повысит комфорт пребывания детей.

Кроме того, средства направят на организацию отдыха в период каникул. Дополнительные ресурсы позволят обеспечить путевками 60 школьников из Большеуковского района. Особое внимание уделяется доступности оздоровительных программ для жителей отдаленных территорий Омской области.

Решения приняты по поручению губернатора Виталия Хоценко и направлены на создание безопасных и качественных условий для летнего отдыха и образования детей.

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