Президент Казахстана подтвердил участие в форуме в Омске 20 августа

Форум имеет важное значение для соседних государств Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран. Мероприятие состоится в Омске 20 августа 2026 года.

Эта дата была окончательно утверждена в ходе переговоров лидеров в Астане. Господин Токаев заявил, что предложенный график полностью устраивает казахстанскую сторону. Ранее о планах принять масштабный форум в Омске сообщал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана — одно из ключевых событий в двусторонней повестке. Традиционно в нем принимают участие не только главы государств, но и представители региональных властей, бизнес-элиты и экспертного сообщества обеих стран.

В рамках деловой программы планируется обсудить широкий спектр вопросов взаимодействия. Основные темы включают развитие экономики и промышленности, улучшение логистических маршрутов, а также расширение связей в сферах образования и гуманитарного сотрудничества. Ожидается, что итоги форума позволят заключить новые соглашения и укрепить партнерские связи между приграничными регионами России и Казахстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омскстат зафиксировал трехкратный рост выпуска безалкогольных напитков в регионе

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru