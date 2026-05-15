Ужасная трагедия: в Омской области погиб ребенок, упав с велосипеда

О нелепой и страшной смерти 12-летнего жителя рабочего поселка Москаленки сообщил глава местной районной администрации на своей официальной странице. Со слов чиновника, мальчик, катаясь 13 мая в центральном парке поселка, неудачно упал с велосипеда и спасти его не удалось.

«Вечером в центральном парке произошла ужасная трагедия — погиб ребенок. 12-летний школьник, катаясь на велосипеде, упал и повредил жизненно важные органы. К огромному сожалению, спасти ребенка не удалось. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего мальчика», — написал Александр Ряполов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Информация распространилась по местным пабликам и судя по комментариям жителей, они были шокированы от такой нелепой и страшной смерти школьника. Отметим, что это уже вторая смерть ребенка в Омской области за последнюю неделю. Страшная авария, произошедшая 10 мая на трассе под Тюкалинском, также унесла жизнь 12-летнего ребенка. Мальчик погиб на месте ДТП при столкновении школьного автобуса и большегруза.

