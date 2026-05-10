Текущая неделя завершается для омичей непогодой. В течение дня, 10 мая, фиксировались шквалистые порывы ветра, его скорость достигала 25 метров в секунду и более. Не обошлось без разрушительных последствий. Некоторые из них сняли на камеры очевидцы. Показываем, как сегодняшний разгул стихии отразили местные паблики.

По сообщению горожан, у дома №19 на 26-й Северной улице дерево рухнуло прямо на припаркованные машины.

В Тюкалинске грязь частично «засосала» автомобиль скорой помощи. Это тоже попало в объективы свидетелей инцидента.

С жилого здания на улице Машиностроительной рухнул козырек. По данному факту организовала проверку региональная прокуратура.

К счастью, информация о пострадавших от шторма людях не поступала.

Добавим, что в целях безопасности в Омске пришлось отменить ряд мероприятий. Из-за сильного ветра посетители рекреационной территории «Вокруг света» остались без вечерней дискотеки под открытым небом и без прощального «огонька с костром». В парках Советском и 30-летия ВЛКСМ из расписания на 10 и 11 мая убрали планировавшиеся ранее концерты.

Напомним, «Комсомольская правда — Омск» предупреждала об очередных штормовых явлениях.

