Прокуратура проводит проверку после обрушения козырька дома в Омске

К счастью, люди не пострадали. Фото: прокуратура Омской области

Сегодня, 10 мая, в Омске разыгрался разрушительный шквалистый ветер. Он ломает деревья, сносит различные конструкции. Во время шторма не удержался на месте даже козырек дома в Ленинском округе. После обрушения проверкой занялась прокуратура региона.

«В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты ведомства оценят соблюдение жилищного законодательства управляющей организацией, а также органами местного самоуправления. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.

Надзорный ведомств опубликовал запись с видеокамеры, установленной на подъезде здания. В объектив попал момент обрушения козырька. На экране указано, что ЧП произошло в 6 часов 55 минут по адресу: улица Машиностроительная, дом 7.

Ранее «Комсомольская правда — Омск» опубликовала штормовое предупреждение, скорость ветра при порывах достигает 25 метров в секунду.

