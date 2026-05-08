В омском геронтологическом центре прошел «Бессмертный полк»

Фото: Вячеслав Андреев

В колонне «Бессмертного полка» в Нежинском геронтологическом центре прошли более 250 человек. Об этом рассказали 8 мая в пресс-службе министерства труда и социального развития Омской области.

Мероприятие приурочили к 81-летию Великой Победы. Участвовали ветераны, труженики тыла, сотрудники центра, почетные гости, воспитанники детсадов, школьники, студенты и просто местные жители. Люди несли портреты родственников — фронтовиков, тыловиков, а также героев СВО.

Ветераны Великой Отечественной войны Мария Еремеева и Николай Щукин проехали во главе колонны на автомобиле военных лет. Земляки встречали их аплодисментами. Звучали ретропесни и теплые слова благодарности.

Утроили и торжественный митинг. Погибших в сороковые годы ХХ века почтили минутой молчания. К портретам ветеранов возложили гирлянду и цветы. Для гостей организовали полевую кухню. Завершило встречу выступление военного оркестра Росгвардии.

Отметим, с момента открытия центра здесь жили более 200 участников Великой Отечественной войны.

