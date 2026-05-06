Омичам, спевшим привыкнуть к весенней жаре, придется достать одежду потеплее. По данным «Яндекс.Погода», уже в воскресенье, 10 мая, после +22...+24 °С похолодает до +9. На следующий день, 11-го, термометры и вовсе покажут отметку +7 градусов.
В дневное время в период с 10 по 12 мая синоптики обещают от +7 до +9 градусов, в ночное — от +1 до +3 °С. Дожди прогнозируют в Омске 11-го, 13-го и 14-го. Начиная с послепраздничного воскресенья, в течение нескольких суток ожидается переменная облачность .
Сильнее всего на предстоящей рабочей неделе ветер будет дуть 10 мая. При порывах местами он будет достигать скорости 12 метров в секунду.
Ранее «Комсомольская правда — Омск» сообщила, что в 2026 году погода побила рекорд по весенним осадкам.
Новые опасности из-за потепления: омичам напомнили правила защиты от летних кишечных инфекций, клещей и бешенства
