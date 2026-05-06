Озвучена предварительная причина падения лайнера под Омском

Крушение легкомоторного самолета «Аэропракт-22» в Омской области 6 мая могло стать последствием открытия капота двигателя. Об этом сообщили представители «Росавиации».
Напомним, «Аэропракт-22» столкнулся с землей в окрестностях деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района. Летчики выполняли авиационные работы. По данным транспортной прокуратуры, трагедия унесла жизни двоих человек.
На место катастрофы прибыл исполняющий обязанности омского транспортного прокурора Айдар Альмухамедов. Ведомство проверяет соблюдение законов о безопасности полетов. Сейчас изучаются квалификация пилота, условия задания, метеообстановка, документация на самолет. Эксплуатировала борт компания «Авиабаза».
