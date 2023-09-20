Подросток, сбивший 9-летнего мальчика, купил машину в Интернете за 50 тыс рублей

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Омская полиция завела уголовное дело после ДТП во дворе многоэтажки на бульваре Архитекторов. Напомним, во вторник вечером, 19 сентября, водитель белой «семерки» сбил, перебегавшего дорогу 9-летнего мальчика, и скрылся. Ребенок сейчас находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Как оказалось, за рулем легковушки находился 16-летний подросток. Парень купил «семерку» за 50 тысяч рублей около месяца назад на сайте бесплатных объявлений. В дальнейшем он планировал ее перепродать. До рокового дня время от времени подросток без разрешения родителей катался на приобретенном автомобиле.

На данный момент в отношении несовершеннолетнего водителя полицейские составили 6 административных протоколов, в том числе за оставление места ДТП. Кроме того, он был поставлен на профилактический учет. Ранее парень не привлекался ни к уголовной, ни административной ответственности, на учете также не состоял.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства ДТП, однако уже в рамках уголовного дела.

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