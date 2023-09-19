От удара подлетел в воздухе: во дворе омской многоэтажки «семерка» сбила 9-летнего мальчика, перебегавшего дорогу

Фото: скриншот видео.

Сегодня вечером, 19 сентября, в Омске во дворе многоэтажки на бульваре Архитекторов «семерка» на полной скорости сбила, выбежавшего на дорогу 9-летнего мальчика.

После ДТП водитель белой «семерки» скрылся с места преступления. Мальчик получил тяжелые травмы, его доставили в больницу. Водителя легковушки ищут.

Момент аварии попал на запись видеокамеры, установленной на подъезде многоэтажки. На видео видно, как мальчика, перебегавшего дворовой проезд, на полной скорости сбивает белая легковушка. От удара ребенок подлетел в воздухе.

Омская прокуратура начала проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего, а также принятие решение о заведение уголовного дела по ст. 264 УК. РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

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