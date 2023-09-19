Колбаса вне закона

В ППУ «Исилькульский» они задержали два автомобиля, которые ехали из Омска в Казахстан. В них находились 1600 кг колбасных изделий. Перевозчики – граждане Казахстана – предоставили на груз товарно-транспортные документы и ветеринарные сертификаты Таможенного союза, необходимый для передвижения подконтрольной госветнадзору продукции через границу. Однако при проверке выяснилось, что вес продукции, указанный в ветсертификатах, не соответствовал фактически перевозимому - вместо 310 кг и 514,96 кг в них находилось 600 кг и 1000 кг соответственно. Поэтому было принято решение не допустить вывоз продукции за границу и вернуть ее в РФ. А правонарушителей привлекли к административной ответственности согласно ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».