Имя нового вице-спикера омского Заксобрания станет известно уже в четверг

Фото: Елена УРМАНОВА

В четверг, 21 сентября, состоится избрание нового вице-спикера Законодательного собрания. Им может стать первый вице-губернатор Валерий Бойко.

Отметим, что место вице-спикера Заксобрания стало вакантным после того, как Александр Артемов занял место председателя регионального парламента вместо покойного Владимира Варнавского.

Напомним, что зампред омского правительства Валерий Бойко недавно победил в довыборах в депутаты Заксобрания по 16 избирательному округу. С 2018 года он занимает пост первого заместителя председателя правительства Омской области.