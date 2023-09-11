Первый вице-губернатор Бойко был избран депутатом Заксобрания Омской области

Фото: скриншот видео.

Первый вице-губернатор Валерий Бойко победил на довыборах депутата Законодательного собрания Омской области по одномандатному округу N° 16. Единоросс набрал почти 65% голосов.

Второе место досталось представителю ЛДПР Александру Сыткину. Третье занял Кирилл Курятников (КПРФ). Четвертое и пятое место — Алексей Змага («Коммунисты России») и Игорь Шереметьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Ранее по одномандатному округу № 16 избирался ныне покойный бессменный председатель Законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский. Однако Валерию Бойко его место занять не светит, так спикером регионального парламента был недавно избран Александр Артемов. При этом Бойко может занять место вице-спикера Заксобрания, оставшееся вакантным после того, как Артемов занял место Варнавского.

Напомним, на выборах губернатора Омской области с результатом 76,33% по итогам обработки 100% протоколов победил Виталий Хоценко. На втором месте — Андрей Алехин. Кандидат от КПРФ набрал еле набрал 10%.

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