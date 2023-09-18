Специалисты «Росводоканал Омск» - победители Чистых Игр

Команды молодых специалистов омского водоканала стали победителями Чистых Игр, которые состоялись в субботу 16 сентября в Советском парке.

В Чистых Играх Евразийского Кубка Чистоты приняли участие 16 команд. Четыре команды представляли омский водоканал. Участники искали артефакты, собирали и разделяли мусор, получая за это баллы. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, получили ценные призы.

«Участникам отводилось ровно полтора часа на уборку в Советском парке. Дополнительные баллы давались не только за объем собранного мусора, но и его сортировку: металл, стекло, пластик», - рассказывает Алия Русанова капитан команды «Росводоканал Омск». «После сдачи мусора в специальные пункты приёма мы видели в мобильном приложении баллы, начисленные команде. Это мотивировало. На последних минутах ребята буквально бегом бежали, чтобы успеть «вырвать» победу».

По итогам Чистых Игр команды «Росводоканал Омск» трижды поднимались на пьедестал почета, заняв первое, второе и третье места.

«Мероприятие очень понравилось, оно было отлично организовано в игровой форме. Кроме сбора мусора было дополнительное задание на поиск интересного «артефакта», которому нужно было придумать интересную историю и рассказать. Наша команда нашла большую плюшевую панду. С удовольствием ещё приму участие в Чистых Играх», - поделился участник команды «Росводоканал Омск» Сергей Трубецкой.

За полтора часа игр волонтеры вычистили Советский парк, собрав почти 1 тонну мусора и вторсырья. В том числе 27 мешков смешанного мусора, 26 мешков пластика, 12 мешков металла, 39 мешков стекла, 4 кг покрышек и 65 батареек. На территории парка команды также нашли выброшенные одеяло, подушку, таблетки, самодельную кирку, нож, игрушки, плюшевого медведя, обувь, продукты и многое другое.