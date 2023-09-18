В театре «Студия Л. Ермолаевой» и «Лицейском театре» новый сезон откроют премьеры

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Омских театралов в начале октября ждут сразу два новых спектакля. 6 октября ермолаевцы покажут «На всякого мудреца довольно простоты» Островского, а на следующий день в Лицейском – «Король Лир» Шекспира.

- В этом сезоне у нас ожидается несколько премьер: комедия «Смерть со вкусом Гуакана», которую репетирует Виталий Романов. Сестры Козловские ставят «Тевье молочник», в котором будет занята вся труппа, - сообщила директор театра «Студия» Л.Ермолаевой» Татьяна Сухонина. – Мы не теряем надежды, что к нам вернется Клим Дружинин и также поставит спектакль. Надеюсь, что это будет «Капитанская дочка» по Пушкину. Крупных изменений в труппе театра нет. Вместо Вячеслава Бочарова, полноценным актером стал Расим Раенбагин, а также студенты Софья Сорокина и Дмитрий Рауш, которые, я надеюсь, по окончании учебы станут актерами нашего театра. Кроме того, в театре сделан косметический ремонт, а в будущем, скорее всего, обновится фасад.

В «Лицейском театре» в этом году Светлана Позднякова (Гурова) поставит к Новому году спектакль «Морозко». Чуть раньше выйдет музыкальный спектакль «Мэри Поппинс», действие будет перенесено в наше время. В феврале – премьера «Игры воображения» Брагинского.

Сюрпризом для зрителей театра «Студия» Л. Ермолаевой» в будущем сезоне Татьяна Сухонина назвала проекты «Волшебный мир театра» и творческую лабораторию «Ты не один». Оба они нацелены на детско-юношескую аудиторию и уже имеют позитивную историю. В рамках проекта «Волшебный мир театра» актеры проводят игровые программы в детских садах, рассказывают о том, что такое театр, где и когда он зародился, какие виды театров бывают, затем дети приходят на экскурсии в театр, участвуют в мастер-классах, театральных квестах и игровых программах.

Проект «Ты не один» в свое время получил поддержку от Президентского Фонда культурных инициатив и в этом году ермолаевцы также рассчитывают продолжить эту практику. Но даже если получать грант не удастся, то театр все равно будет развивать этот проект, поскольку важно понимать, какие проблемы волнуют современную молодежь. На молодежную аудиторию рассчитан и фестиваль «Чат», который пройдет будущей весной в «Лицейском театре».