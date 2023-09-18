Начальник омской ж/д станции получил 3 года условно за взятку и служебный подлог

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске суд огласил приговор начальнику железнодорожной станции «Комбинатская». Мужчину признали виновным в получении взятки и служебном подлоге.

В марте 2021 года фигурант дела через посредника получил 75 тысяч рублей в качестве взятки от машиниста эксплуатационного локомотивного депо «Омск». За эту сумму руководитель станции должен скрыть факт транспортного происшествия, произошедшего в районе железнодорожных путей станции «Комбинатская».

— Кроме того, в указанный период с целью сокрытия информации о транспортном происшествии он внес в официальные документы ложные сведения о месте происшествия и причастных лицах, — отметили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Куйбышевский районный суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки, что составляет 1,5 миллиона рублей. Кроме того, за служебный подлог фигуранту дела предстоит провести 380 часов на обязательных работ. Столь мягкое наказание за подлог связано с истечением срока давности. Для оплаты части штрафа на автомобиль фигуранта дела был наложен арест.

Напомним, ранее «КП-Омск» писала, что суд обязал владелицу кафе выплатить 85 тысяч рублей омичу с инвалидностью, которого отказались пускать в заведение.

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